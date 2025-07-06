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بعد عودته للدوري المصري.. ماذا قدم أوناجم في تجربته مع الزمالك؟

02:55 م الأحد 06 يوليو 2025
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  • عرض 9 صورة
    محمد أوناجم
  • عرض 9 صورة
    المغربي محمد أوناجم
  • عرض 9 صورة
    محمد أوناجم لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد أوناجم لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد أوناجم
  • عرض 9 صورة
    محمد اوناجم
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    أوناجم
  • عرض 9 صورة
    محمد أوناجم لاعب الوداد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية التعاقد مع الجناح الأيمن المغربي محمد أوناجم قادمًا من صفوف الصقور الليبي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نادي كهرباء الإسماعيلية الذي يستعد للمشاركة بالنسخة المقبلة من الدوري الممتاز 2025/26 أعاد بذلك أوناجم صاحب الـ 33 عاماً للدوري المصري بعد رحيله في موسم 2021/22 عن الزمالك لصفوف الوداد على سبيل الإعارة قبل أن يضمه النادي المغربي بصورة نهائية.

مسيرة أوناجم مع الزمالك

أوناجم كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2019/20 قادمًا من صفوف الوداد.

وظهر أوناجم خلال الموسم الأول مع الزمالك بصورة طيبة إذ سجل 3 أهداف وصنع 7 لزملائه خلال 37 مباراة خاضها في مختلف البطولات بواقع 2015 دقيقة لعب.

ولكن لم يكن الموسم الثاني هو الأفضل للاعب مع نادي الزمالك إذ سجل هدفين وصنع 3 أهداف لزملائه خلال 30 مباراة خاضها ليرحل لصفوف الوداد المغربي ليعيد التألق معه.

ومنذ رحيله عن الزمالك لم يمثل أوناجم أي نادِ مصري إذ انضم للوداد ومنه إلى نادي الصقور الليبي خلال الانتقالات الصيفية بالموسم الماضي 2024/25.

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