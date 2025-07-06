كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استطاع المهاجم الفلسطيني الدولي بصفوف الأهلي وسام أبو علي تثبيت أقدامه في الكرة المصرية وتشجيعه للأندية على الاتجاه للتعاقد مع المحترفين الفلسطينيين بأوروبا لتدعيم الصفوف.

الأهلي تعاقد مع المهاجم الدولي صاحب الـ 26 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف نادي سيريوس السويدي.

ويضيف المحترف الفلسطيني للأندية التي تتعاقد معه ميزة أنه يسجل كلاعب محلي وليس كلاعب أجنبي.

وسام أبو علي خاض بقميص الأهلي 60 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 38 مباراة وصنع 10 لزملائه.

وارتبط اسم ناديي الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية باكثر من لاعب فلسطيني محترف بأوروبا لتدعيم صفوفهما ولكن ما يقترب فقط لاعبان من الناديين بحسب تصريحات مصدر مطلع.

آدم كايد

كشف مصدر عن اقتراب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع الجناح الدولي الفلسطيني آدم الكايد قادمًا من صفوف بريدا الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آدم صاحب الـ 23 عامًا انتهى تعاقده مع ناديه الهولندي مع نهاية شهر يونيو الماضي؛ إذ أصبح لاعبًا حرًا.

وخاض اللاعب خلال الموسم الماضي 2024/25 بقميص فريقه 17 مباراة في مختلف البطولات إذ سجل هدفًا خلال 551 دقيقة لعب.

أسد الحملاوي

مسؤولو الأهلي توصلوا لاتفاق، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي اليوم الأحد، لاتفاق مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي المحترف بصفوف نادي شليونسك فروتسواف البولندي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية ولكن ما يؤخر إتمام الصفقة هو عدم حسم موقف وسام أبو علي من الاستمرار بقميص الأهلي من عدمه.

وخاض اللاعب صاحب الـ 24 عامًا بقميص ناديه خلال الموسم الماضي بـ 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 1059 دقيقة لعب.

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