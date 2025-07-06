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منذ 2006.. ماهي أرقام المهدي سليمان حارس الزمالك المنتظر؟

02:17 م الأحد 06 يوليه 2025
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    المهدي سليمان
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    المهدي سليمان حارس مرمى سموحة
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    المهدي سليمان
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    ديلي ميل: لماذا ارتدى مهدي سليمان قميص ليفربول؟
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    المهدي سليمان من مران منتخب مصر
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    المهدي سليمان
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، ارتباط الحارس المهدي سليمان، بالانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعد المهدي سليمان من أبرز حراس الدوري المصري، نظرًا لمسيرته الطويلة في الملاعب المصرية، والتي بدأت مع فريق "مصنع 36" في عام 2006 ثم تنقل بعدها لعدد من الأندية مثل إنبي، المقاولون العرب وبتروجيت وغزل المحلة وسموحة وبيراميدز والاتحاد.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام المهدي سليمان خلال مسيرته: كالتالي:

سموحة:

شارك في 90 مباراة

استقبل 84 هدفًا

شباك نظيفة 36 مباراة

الاتحاد السكندري:

شارك في 87 مباراة

استقبل 87 هدفًا

شباك نظيفة 31 مباراة

بيراميدز:

شارك في 61 مباراة

استقبل 49 هدفًا

شباك نظيفة 25 مباراة

إنبي:

شارك في 28 مباراة

استقبل 28 هدفًا

شباك نظيفة 10 مباريات

بتروجت:

شارك في 28 مباراة

استقبل 38 هدفًا

شباك نظيفة 6 مباريات

غزل المحلة:

شارك في 20 مباراة

استقبل 18 هدفًا

شباك نظيفة 9 مباريات

المقاولون العرب:

شارك في 3 مباريات

استقبل 4 أهداف

شباك نظيفة 0

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المهدي سليمان الزمالك صفقة الزمالك أرقام المهدي سليمان
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