صفقة وسام أبو علي للريان القطري مهددة بالفشل.. ماذا حدث؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية تطورات ملحوظة في مفاوضات الريان القطري مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، المحترف في صفوف النادي الأهلي.

ويرغب نادي الريان القطري في ضم مهاجم الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد تألقه مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن يتمسك مسؤولي القلعة الحمراء في الحصول على مبلغ مالي ضخم مقابل التخلي عنه.

وكشفت صحيفة الراية القطرية، أن صفقة وسام أبو علي مهددة بالفشل، وذلك بسبب تمسك مسؤولي النادي الأهلي في الحصول على مبلغ مالي يصل لـ10 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولي الريان يرون أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه، وبالتالي باتت الصفقة مهددة بالفشل.

جدير بالذكر أن وسام أبو علي مرتبط بعقد مع النادي الأهلي، لمدة 3 مواسم أخرى حتى صيف 2028، ولعب حتي الأن 60 مباراة بقميص المارد الأحمر، قدم فيهم 48 مساهمة تهديفية، بعد إحراز 38 هدفًا وصناعة 10 آخرين.