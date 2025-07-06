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عرض رسمي من اتحاد الكره لنظيره القطري.. ما القصة؟

02:08 م الأحد 06 يوليه 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم عرضًا لنظيره القطري لخوض مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر المقبل؛ حيث التوقف الدولي القادم.

وذكرت صحيفة الراية القطرية عبر تقرير لها اليوم الأحد أن اتحاد الكرة المصري يرغب في خوض مباراتين وديتين مع منتخب قطر لتجهيز منتخب مصر الثاني.

وخاطب كذلك اتحاد الكرة، بحسب التقرير ذاته، نظيره الكويتي لخوض مباراتين وديتين في حال تعذر توصل مسؤولوه لاتفاق مع نظيره القطري.

ومن المقرر أن تقام فترة التوقف الدولي خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

ويأتي توجه اتحاد الكرة لتجهيز المنتخب الثاني قبل المشاركة بمنافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر في شهر ديسمبر المقبل.

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