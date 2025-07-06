القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن سبب توقف المفاوضات بينهم وسيراميكا كليوباترا لإتمام صفقة تبادلية رباعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن الأهلي كان يريد إتمام التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" بصورة نهائية بدلاً من إعارة لمدة موسم بجانب التعاقد مع الظهير الأيسر بسيراميكا كليوباترا محمد شكري.

وأشار المصدر إلى أن سيراميكا كليوباترا طلب في المقابل ضم أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح من الأهلي بصورة نهائية ولكن ما أوقف المفاوضات هو رغبة سيراميكا كذلك ضم الظهير الأيسر بصفوف الأهلي كريم الدبيس سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي وهو ما يرفضه مسؤولو الأهلي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" من صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم ليشارك معه بداية من منافسات كأس العالم للأندية.

يذكر أن أحمد عبدالقادر قد خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة بقميص نادي قطر قبل أن يعود للأهلي الذي يمتلك عقده لمدة موسم واحد.

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