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خاص.. المهدي سليمان يقرب حارس الزمالك من بيراميدز

01:43 م الأحد 06 يوليه 2025
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    محمد عواد ومحمد صبحي
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    محمد صبحي من تدريبات الزمالك_1
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    محمد صبحي حارس الزمالك
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    المهدي سليمان حارس مرمى سموحة
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    ديلي ميل: لماذا ارتدى مهدي سليمان قميص ليفربول؟
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    المهدي سليمان
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كتب- محمد خيري:

اقترب حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، محمد صبحي، من الرحيل بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث نادي الزمالك من تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة الحالية، من أجل العودة لمنصات التتويج مرة أخرى في الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك حصل بالفعل على توقيع الحارس المهدي سليمان، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن حصول جون إدوارد المدير الفني للزمالك، على توقيع حارس مرمى جديد، يأتي تحسبا لرحيل محمد صبحي حارس الأبيض الذي يفكر فيه "جون" جديا؟.

وأكمل المصدر، أن هناك تفاوض حاليا بين الزمالك وبيراميدز، على عقد صفقات تبادلية، والأخير يرغب في الحصول على خدمات صبحي، وهو ما يفكر فيه الزمالك من أجل الحصول على توقيع بعض لاعبي بيراميدز.

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