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هل يكون بديلا لـ وسام؟.. الأهلي ينهي صفقة مهاجم سوبر

01:34 م الأحد 06 يوليو 2025
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    الفلسطيني أسد الحملاوي
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    أسد الحملاوي مهاجم الأهلي المحتمل
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    أسد الحملاوي
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    أسد الحملاوي
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    أسد الحملاوي
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    أسد الحملاوي
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    أسد الحملاوي
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كتب- مصراوي:

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع لاعب فلسطيني جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أكد أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب فريق شلاسك فروتسواف البولندي، لضمه خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي أنهى كافة الاتفاقات المالية والتعاقدية مع أسد الحملاوي، خلال الفترة الماضية، ويخطط لضم اللاعب من خلال تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع فريقه البولندي.

وأكمل المصدر، أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب، يقدر بـ 950 ألف يورو، والتي سوف يرسلها لناديه لإنهاء الصفقة.

واختتم المصدر، أن النادي الأهلي يرغب في ضم أسد الحملاوي، لتعزيز مركز المهاجم الصريح، تحسبا لرحيل مواطنه الفلسطيني الآخر وسام أبو علي، الذي تلقى عروضا قوية خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي نجح في ضم محمد شريف، في صفقة انتقال حر، خلال الأيام القليلة الماضية، لتدعيم خط الهجوم.

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الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي وسام أبو علي أسد الحملاوي
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