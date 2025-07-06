كهرباء الإسماعيلية يكشف لمصراوي كواليس صفقة أوناجم

كتب ـ محمد الميموني:

كشف شريف عابدين، المشرف العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية عن صفقة المغربي محمد أوناجم.

وقال شريف عابدين، في تصريحات خاصة "لـ مصراوي" اليوم الأحد، إن صفقة المغربي محمد أوناجم، كانت سهلة، مضيفًا:"الولد كويس ومحترم ووكيله محترم والموضوع مخدش وقت كتير مننا".

وتابع المشرف العام على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية:"إحنا شغالين على ملف الصفقات وإن شاء الله مجرد ماننتهي منه هنشوف الدنيا هتمشي إزاي في الموسم بعد كده بس الحمد لله يعني".

وأردف عابدين:"إحنا شغالين من فترة وبندرس الصفقات بعناية ومافيش اسماء معينة وفي محلل أداء مع المدير الفني بنقعد مع بعض وبنشوف الأولويات أيه والمراكز المطلوبة وإن شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله".

واختتم عابدين:"تعاقدنا كذلك بخلاف أوناجم مع عمر السعيد ومحمد فاروق لاعب المجد الإماراتي وهناك صفقات قادمة".

ويشارك فريق كهرباء الإسماعيلية في منافسات الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز 2025/26.