شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، أبرز استقرار الأهلي على بديل المحترف المغربي بصفوفهم أشرف داري بجانب حضور إمام عاشور لحفل المطرب عمرو دياب واستمتاع لاعبي الأهلي بالصيف على الشواطيء.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

5 صور لإمام عاشور من حفلة عمرو دياب

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفلة الفنان عمرو دياب، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا

ياسر إبراهيم وزوجته وأولاده في المصيف

نشرت أسماء ياسر، زوجة اللاعب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا

6 صور لكريم الدبيس وعائلته مع نجوم الأهلي في المصيف

نشر كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جمعته بعدد من لاعبي الأهلي أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في أحد المصايف، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا

"بعد أزمات وقضايا".. 5 صور لصلح حسام حسن وزوجته

أنهى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وزوجته دانا آدم، الخلاف الذي ظهر بينهما خلال الفترة الماضية، ووجود نزاع قانوني بين الطرفين يتعلق بملكية فيلا الكينج ماريوط، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تركي آل الشيخ يعلق على ظهور عادل إمام في حفل زفاف حفيده

علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، على ظهور الفنان عادل إمام في حفل زفاف حفيده، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"فاكر التفاصيل كأنه إمبارح".. صديق أحمد رفعت يحيي ذكراه بهذه الرسالة

أحيا صديق النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، ذكري وفاته الأولى، إذ توفي بعد تدهور حالته الصحية أثر تعرضه لأزمة قلبية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7 صور لمحمد مجدي أفشة في المصيف مع ابنه

نشر محمد مجدي قفشة، لاعب خط وسط النادي الأهلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقضي عطلته الصيفية في أحد المصايف، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا

من هو علاء غرام بديل أشرف داري المحتمل في الأهلي؟

يقترب المدافع المغربي الدولي بصفوف الأهلي أشرف داري من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل غيابه على فترات بالموسم الماضي بسبب الإصابة، للتعرف على بديله المحتمل علاء غرام.. اضغط هنا