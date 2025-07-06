القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي المحترف بصفوف نادي شليونسك فروتسواف البولندي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق بصورة رسمية تمسكه باستمرار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بصفوفه رغم العروض التي تصله في وقت تشير تقارير صحفية قطرية لاقتراب نادي الريان في بلادها من حسم الصفقة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الأهلي قد أنهى كافة الاتفاقات مع اللاعب ولكن ينتظر الموقف النهائي للاعبه وسام أبو علي هل سيستمر أم سيرحل لحسم موقف الحملاوي النهائي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يجد مشكلة في حسم الصفقة مع النادي البولندي إذ يتواجد شرط جزائي قدره 950 ألف سيورو سيدفعه مسؤولو القلعة الحمراء ويتم شراء اللاعب.

المهاجم صاحب الـ 24 وُلد في مدينة هلسينغبورج السويدية لأصول فلسطينية إذ انضم لصفوف منتخب فلسطين الأول في معسكر مارس الماضي ثم تواجد في معسكر يونيو الماضي.

وشارك أسد الحملاوي بقميص منتخب فلسطين لدقائق بثلاث مباريات من أصل 4 مباريات خاضهم فريقه بالمعسكرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتقالات سريعة أسد الحملاوي

بداية اللاعب الفلسطيني الاحترافية كانت في موسم 2018/19 حين تم تصعيده للفريق الأول بنادي انجلهولم قبل أن يرحل في الموسم التالي هلسينغبورج السويدي.

ومنه خاض تجربة الإعارة في موسم 2021/22 بقميص نادي يونشوبينج سودرا ثم تم بيعه لنادي فاربرجس بويس موسم 22/23 ومنه عاد في العام التالي لناديه الذي انطلق منه انجلهولم.

وخاض الحملاوي أول تجربة احترافية له في موسم 2023/24 عبر بوابة نادي برايم بانكوك التايلاندي ومنه لنادي أوديفولد في بلاده قبل الانتقال بالانتقالات الشتوية الماضية لنادي شلوسك فروتسلاو البولندي.

وخاض اللاعب خلال الموسم الماضي 16 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 1059 دقيقة لعب.

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