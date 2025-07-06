القرار صادم.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ شيكابالا

كتب- محمد خيري:

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن قرار اعتزال شيكابالا كان مفاجىء، مشددا على أنه كان يتمنى استمراره موسم على الأقل في الملاعب.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أشعر بأن شيكابالا سيستمر لمدة موسم أخر والقرار كان صادم للغاية فهو لاعب أسطورة كروية مصرية".

وأضاف: "شيكابالا استقبلني عندما انتقلت لنادي الزمالك فهو لاعب محبوب من جميع اللاعبين وكان يساندني ويدعمني عندما كنت لاعبا في القلعة البيضاء".

وكان قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق، المعروف بـ"شيكابالا"، قرر الخميس الماضي، الاعتزال بشكل رسمي وإنهاء مسيرته الكروية.

وبعد إعلان الاعتزال، قرر نادي الزمالك، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، الذي كان يرتديه شيكابالا.

وقال النادي في بيان، إن حجب الرقم يأتي تقديراً لشيكابالا، الذي يعد "أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك".