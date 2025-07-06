كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

القرار صادم.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ شيكابالا

12:18 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا وإيشو (3)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا وإيشو (8)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا
  • عرض 14 صورة
    خطوبة شيكابالا
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا وأوباما
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا مع منتخب مصر (3)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا مع منتخب مصر (4)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا مع الزمالك (4)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا مع منتخب مصر (2)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا مع منتخب مصر (1)
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا والمحمدي
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا مع الزمالك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن قرار اعتزال شيكابالا كان مفاجىء، مشددا على أنه كان يتمنى استمراره موسم على الأقل في الملاعب.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أشعر بأن شيكابالا سيستمر لمدة موسم أخر والقرار كان صادم للغاية فهو لاعب أسطورة كروية مصرية".

وأضاف: "شيكابالا استقبلني عندما انتقلت لنادي الزمالك فهو لاعب محبوب من جميع اللاعبين وكان يساندني ويدعمني عندما كنت لاعبا في القلعة البيضاء".

وكان قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق، المعروف بـ"شيكابالا"، قرر الخميس الماضي، الاعتزال بشكل رسمي وإنهاء مسيرته الكروية.

وبعد إعلان الاعتزال، قرر نادي الزمالك، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، الذي كان يرتديه شيكابالا.

وقال النادي في بيان، إن حجب الرقم يأتي تقديراً لشيكابالا، الذي يعد "أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر