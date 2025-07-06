لماذا أصبح رحيل أشرف داري عن الأهلي قريبًا؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير صحفية عن ضعف فرص المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف داري في الاستمرار بالموسم المقبل مع فريقه.

موقع نسمة التونسي كشف عن البديل الذي وضعته لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لتعويض رحيل أشرف داري المحتمل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي كان قد تعاقد مع أشرف داري خلال الانتقالات الصيفية في الموسم الماضي 2024/25 قادمًا من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 سنوات ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه.

صاحب الـ 26 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بالإضافة إلى النسخة الجارية من كأس العالم بـ 19 مباراة لم يسجل أو يصنع أي هدف فيما حصل على ثلاث بطاقات صفراء خلال 1296.

وهو معدل المشاركة الذي لم يرقِ لطموحات جماهير الأهلي ومسؤولويه من اللاعب المغربي الدولي الذي جاء ليعوض رحيل محمد عبد المنعم لنادي نيس الفرنسي.

معدل المشاركة لم يكن لأسباب فنية بقدر الإصابات الكثيرة المتفرقة التي تعرض لها اللاعب خلال الموسم الماضي والتي أبعدته عن الحسابات في أوقات كان الفريق في حاجه له.

داري غاب عن الأهلي 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة بينما تواجد في مباراة سادسة على مقاعد البدلاء كونه كان عائدًا من إصابة في الساق.

غاب المدافع المغربي عن الأهلي أمام جورماهيا ذهابًا وإيابًا واستاد أبيدجان ذهاباً وإياباً وأورلاندو إيابًا بعدما جلس على مقاعد البدلاء ذهابًا.

وغاب كذلك داري عن الأهلي بـ 9 مباريات في الدوري بسبب الإصابة أمام سيراميكا كليوباترا، زد، الاتحاد، الجونة، فاركو، بيراميدز، مودرن سبورت، بتروجت، غزل المحلة، بجانب 4 مباريات لعدم الجاهزية الفنية أمام البنك الأهلي، المصري، حرس الحدود والزمالك، فيما جلس على مقاعد البدلاء بـ 3 مباريات أمام إنبي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ولم يشارك اللاعب مع الأهلي في السوبر المصري فيما جلس على مقاعد البدلاء في السوبر الأفريقي الذي خسره فريقه أمام الزمالك.

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