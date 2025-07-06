في ذكرى وفاته الأولى.. سطور عن حياة أحمد رفعت

كتب- محمد عبدالهادي:

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة أحمد رفعت، لاعب كرة القدم المصري الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بعد صراع مع المرض القلبي، تاركًا خلفه مسيرة كروية قصيرة لكنها محفورة في ذاكرة الجماهير.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، نبذة عن حياته ومسيرته الكروية كالتالي:

مسيرة أحمد رفعت الكروية

ولد أحمد رفعت في 1993، وبدأ مسيرته الكروية داخل جدران نادي إنبي حيث برز كواحد من أبرز نجوم قطاع الناشئين، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول.

خلال مشواره مع إنبي، خاض 74 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى.

في عام 2016، انتقل رفعت إلى نادي الزمالك، وشارك معه في 26 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3، وكان له دور مهم في تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري.

لم تتوقف مسيرته عند الزمالك، بل تنقل بعد ذلك بين عدد من الأندية وترك بصمته الواضحة في كل محطة:

المصري البورسعيدي: شارك في 31 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

الاتحاد السكندري: لعب 24 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

فيوتشر FC: خاض 49 مباراة، سجل 11 هدفًا وصنع 13، وأسهم بشكل كبير في فوز الفريق بكأس رابطة الأندية المصرية عام 2022، إلى جانب المساهمة في التأهل للمنافسات الإفريقية.

أما على الصعيد الدولي، فقد ارتدى رفعت قميص منتخب مصر الأول في 7 مناسبات، سجل خلالها هدفين، كما كان ضمن قائمة الفراعنة في بطولة كأس العرب 2021. وسبق له التتويج مع منتخب الشباب بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا عام 2013.