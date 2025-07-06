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"فيريرا يعرف نفسه".. الزمالك يعلن بداية الإعداد من الكلية الحربية

11:45 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    مران فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك من التدريبات
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يبدأ اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة إعداده للموسم الجديد، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد.

وقرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين في ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على أن يبدأ المران في الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل بدء التدريب للتعارف على الجميع، وشرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن في الأيام الماضية، عن التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

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