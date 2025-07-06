كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر مسؤولو النادي الأهلي على البديل الذي سيتم التعاقد معه عند رحيل المدافع المغربي بصفوف فريقهم الأول لكرة القدم أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المدافع التونسي الدولي المحترف بصفوف نادي شاختار دونيتسك الأوكراني علاء غرام يعد الأبرز لتعويض رحيل داري الوشيك عن الأهلي، بحسب تقرير نشره موقع نسمة في تونس.

وحال إتمام التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً سيحل أزمة كبيرة للأهلي تواجهه بعد رحيل النجم التونسي علي معلول عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي 2024/25.

أشرف داري كان ينشط كقلب دفاع وهو المركز الذي يجيده علاء غرام الذي تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بنادي الصفاقسي وهو لم يتم عامه الـ 18، كما يمتاز لاعب شاختار الحالي على قدرته على التسجيل والتقدم في الكرات الثابتة وهو أمر افتقده الأهلي بعد رحيل مدافعه محمد عبدالمنعم لصفوف نادي نيس الفرنسي.

غرام سجل 5 أهداف بجانب صناعته هدفًا خلال 98 مباراة ارتدى بها قميص نادي الصفاقسي ولكن هذا الأمر لم يحدث بتجربته الحالية مع نادي شاختار التي خاض بها 13 مباراة لم يزور الشباك خلالها.

ولكن سيفيد غرام الأهلي حال إتمام الصفقة في كونه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر الذي يعاني الأهلي من مشكلة حالية به بعد رحيل علي معلول.

وسبق ورشح المحترف التونسي السابق بصفوف الأهلي، أنيس بو جلبان، غرام في فترة سابقة على الأهلي حين كان هناك معلومات تفيد باقتراب رحيل معلول مع نهاية الموسم، بحسب مصدر مسؤول بالأهلي لمصراوي.

مركز الظهير الأيسر يسعى النادي الأهلي لتعزيزه في ظل وجود كريم الدبيس وكوكا؛ إذ أوضح المصدر ذاته أنهم يضعون لاعبهم السابق الذي انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا على رأس قائمة قصيرة محلية لتعزيز المركز بها لذا فالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي سيحل هذه الأزمة بالفريق لقدرته على اللعب بالمركزين.

اقرأ أيضَا:

"بنص طلباته".. تفاصيل تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

رسميا.. كهرباء الإسماعيلية يضم المغربي أوناجم الزمالك السابق