كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

نادي إِشبيلية الإسباني يحي ذكري وفاة أحمد رفعت (صورة)

11:26 ص الأحد 06 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت اشبيلية 1
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت اشبيلية
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت اشبيلية 5
  • عرض 12 صورة
    أحمد رفعت بقميص إِشبيلية
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت 13
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت 14
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت 15
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت 11
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    أحمد رفعت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أحيي نادي إِشبيلية الإسباني ذكرى وفاة النجم المصري أحمد رفعت، والذي وافته المنية العام الماضي في مثل هذا اليوم.

وكان رفعت قد تعرض لوعكة صحية خطيرة الموسم الماضي، بعدما سقط في أرضية الملعب خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، لينقل بعدها لإحدى المستشفيات.

وبعد استقرار حالته عاد رفعت لحياته الطبيعية وبعد شهرين تفاجئ الوسط الرياضي بوفاته متأثرًا بالوعكة الصحية التي تعرض لها.

ونشر نادي إِشبيلية الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الذكرى الأولى لوفاة اللاعب المصري أحمد رفعت الذي سبق له ارتداء قميص إشبيلية في 2013".

وكان أحمد رفعت قد سبق له وأن قضي فترة معايشة مع فريق إشبيلية موسم 2013، ولعب جنبًا إلى جنب مع نجوم الفريق أمثال راكيتيتش ودييجو بيروتي وبيتو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد رفعت إشبيلية وفاة أحمد رفعت ذكري وفاة أحمد رفعت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مشوا ابني".. مصطفى يونس يطلق تصريحات نارية: سيرة الأهلي أكتر حاجة بتعصبني

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)