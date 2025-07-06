نادي إِشبيلية الإسباني يحي ذكري وفاة أحمد رفعت (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

أحيي نادي إِشبيلية الإسباني ذكرى وفاة النجم المصري أحمد رفعت، والذي وافته المنية العام الماضي في مثل هذا اليوم.

وكان رفعت قد تعرض لوعكة صحية خطيرة الموسم الماضي، بعدما سقط في أرضية الملعب خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، لينقل بعدها لإحدى المستشفيات.

وبعد استقرار حالته عاد رفعت لحياته الطبيعية وبعد شهرين تفاجئ الوسط الرياضي بوفاته متأثرًا بالوعكة الصحية التي تعرض لها.

ونشر نادي إِشبيلية الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الذكرى الأولى لوفاة اللاعب المصري أحمد رفعت الذي سبق له ارتداء قميص إشبيلية في 2013".

وكان أحمد رفعت قد سبق له وأن قضي فترة معايشة مع فريق إشبيلية موسم 2013، ولعب جنبًا إلى جنب مع نجوم الفريق أمثال راكيتيتش ودييجو بيروتي وبيتو.