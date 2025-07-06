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"بنص طلباته".. تفاصيل تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

11:07 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد 19
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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كتب- محمد خيري:

اقترب نادي الزمالك، من إعلان تجديد عقد عبدالله السعيد، لمدة موسمين والاستمرار داخل النادي الأبيض.

عبدالله السعيد انتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي، وطلب الحصول على مبلغ 40 مليون في الموسم من أجل تجديد عقده، وبعدها وافق تخفيضها إلى 35 مليون.

علم موقع "مصراوي"، من مصدر مطلع أن عبدالله السعيد عقد جلسة خلال الساعات الماضية، مع جون إدوارد، وتم الاتفاق على التجديد لمدة موسمين مقبلين.

وأوضح المصدر، أن عبدالله السعيد سوف يحصل في الموسمين على مبلغ 35 مليون جنيه، حيث يحصل في الأول على 20 والثاني اختياري بين الطرفين على 15.

واختتم المصدر، أن السعيد سيوقع رسميا خلال ساعات، ويتواجد في بداية فترة الإعداد للفريق الأبيض المقرر لها اليوم الأحد.

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