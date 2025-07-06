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رسميا.. كهرباء الإسماعيلية يضم المغربي أوناجم لاعب الزمالك السابق

10:58 ص الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد أوناجم
  • عرض 8 صورة
    المغربي محمد أوناجم
  • عرض 8 صورة
    محمد أوناجم لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد أوناجم
  • عرض 8 صورة
    محمد اوناجم
  • عرض 8 صورة
    محمد أوناجم لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أوناجم و بن شرقي
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كتب- محمد خيري:

نجح نادي كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في حسم ثالث صفقاته الصيفية.

وأعلن نادي كهرباء الإسماعيلية التعاقد مع المغربي محمد أوناجم لاعب الصقور الليبي السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح نادي كهرباء الإسماعيلية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم التعاقد مع محمد أوناجم، لكن دون الكشف عن مدة التعاقد.

ويعد "أوناجم" هو الصفقة الثالثة لكهرباء الإسماعيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الثنائي عمر السعيد لاعب مودرن سبورت، ومحمد فاروق لاعب المجد الإماراتي.

جدير بالذكر، أن محمد أوناجم يعلم الكرة المصرية جيدا، حيص له تجربة في الدوري المصري، مع نادي الزمالك في الفترة من 2019 وحتى موسم 202، وقدم وقتها أداء مميز.

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