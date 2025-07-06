كأس العالم للأندية 2025

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"رغم الهاتريك".. رقم سلبي لوسام أبو علي تكرر 9 مرات بكأس العالم للأندية

10:56 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    وسام ابو علي
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    وسام أبو علي
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    هدف وسام أبو علي
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    احتفال وسام أبو علي (2)
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    احتفال وسام أبو علي (3)
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    احتفال وسام أبو علي (1)
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    وسام أبو علي يسجل ركلة جزاء
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    احتفال وسام أبو علي (4)
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    وسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رغم المستوى المميز الذي ظهر به الهداف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي رفقة ناديه بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية إلا أنه تكبد رقمًا سلبيًا من خطأ له خلال البطولة.

وسام أبو علي يعد هداف الأهلي بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية برصيد ثلاثة أهداف بعدما سجل (هاتريك) خلال مباراة الفريق الأخيرة بالبطولة أمام بورتو البرتغالي والتي انتهت برباعية لكل فريق.

ويعد المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 26 عاماً أحد 9 لاعبين بالنسخة الجارية من البطولة سجلوا أهدافًا عكسياً.

اللاعب الفلسطيني الدولي سجلاً هدفًا بالخطأ في مرمى الشناوي خلال مباراة بالميراس بالجولة الثانية من البطولة والتي انتهت بخسارة الفريق بثنائية نظيفة.

الأهلي كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن نظيره بورتو الذي حلّ ثالثًا.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025 قد أوقعت الأهلي رفقة المجموعة الأولى التي ضمت أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو الرتغالي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي بمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي قبل الخسارة بثنائية نظيفة أمام بالميراس ثم التعادل بأربعة أهداف لمثلها أمام بورتو.

وشارك وسام أبو علي مع الأهلي بالمباريات الثلاث إذ سجل خلالها 3 أهداف وظهر بصورة مميزة لتصله العديد من العروض ولكن مسؤولو القلعة الحمراء أصدروا بيانًا رسميًا يؤكدون تمسكهم باستمراره.

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وسام أبو علي الأهلي في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية
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