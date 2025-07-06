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"بديل وسام أبو علي".. أبرز المعلومات عن أسد الحملاوي مهاجم الأهلي المحتمل

04:13 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    الحملاوي
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    اللاعب أسد الحملاوي
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    المهام الفلسطيني أسد الحملاوي
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    المهاجم أسد الحملاوي
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    الفلسطيني أسد الحملاوي
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    أسد الحملاوي
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    اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي
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    الفلسطيني أسد
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كتب - يوسف محمد:

دخل اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم الحملاوي بالنادي الأهلي بشكل كبير في الفترة الماضية، خاصة في ظل انتشار الحديث خلال الأيام الماضية إلى إمكانية رحيل وسام أبو علي المهاجم الأساسي للمارد الأحمر.

من هو أسد الحملاوي؟

ويبلغ أسد الإسلام الحملاوي من العمر 24 عاما، فهو من مواليد 27 أكتوبر 2000، بمدينة هلسينبورج السويدية.

وبدأ صاحب ال 24 عاما، مشواره في كرة القدم، من بوابة فريق أنجلهولمز السويدي، استمر في التنقل بين العديد من الأندية، منهم: "هلسنجبورج، فاربرجيس، قبل أن ينتقل في مارس 2024 إلى تجربة احترافية في آسيا، حيث انتقل إلى فريق برايم بانكوك في تايلاند، قبل أن يرحل عن الفريق في نوفمبر من العام ذاته.

وفي نوفمبر من عام 2024، انضم الحملاوي إلى فريق أوديفولد السويدي، الذي لعب معه لمدة ثلاثة أشهر فقط، قبل أن ينتقل إلى فريق شلاش فروتوسواف البولندي في يناير 2025.

أرقام الحملاوي في مسيرته حتى الآن

وشارك الحملاوي طوال مسيرته مع الأندية التي لعب لها، في 132 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 44 هدفا وصناعة هدفين.

وعلى الصعيد الدولي شارك صاحب الـ 24 عاما في 3 مباريات دولية فقط، لم يتمكن خلالهم في تسجيل أي هدف.

ويذكر أن تعاقد النجم الفلسطيني مع نادي ينتهي في شلاش فروتوسواف البولندي، في 30 يونيو 2027.

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