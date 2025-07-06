كتب - يوسف محمد:

أعرب أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بعد اعتزال قائد الفارس الابيض محمود عبد الرازق شيكابالا كرة القدم بشكل نهائي.

وكان شيكا أعلن يوم الخميس الماضي الموافق 3 يونيو الجاري، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني.

ونشر إيشو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة محمود عبد الرازق شيكابالا، منذ أن كان إيشو صاحب ال 23 عاما، في قطاع ناشئين الفارس الأبيض حتى نجح في اللعب بجواره في الفريق الأول بنادي الزمالك.

وكتب إيشو عبر حسابه على "إنستجرام": "مش عارف أبدأ منين بس والله حزين وهتوحشني أوي يا كابتني، ربنا العالم بحبي ليك وانا اتشرفت، بالنسبالي حلم من أحلامي التي حققتها إني اتمرنت ولعبت معاك".

وأضاف: "أتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم يا أحسن وأحرف لاعب في تاريخ مصر، ربنا يكتبلك كل خير عشان انت تستاهل كل خير والله، هتوحشني يا أسطورة".

أقرأ أيضًا:

5 صور لياسر إبراهيم في المصيف مع نجله

"تجديد عقد نجم الفريق".. بشرى سارة لجماهير الزمالك



