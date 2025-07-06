من هو علاء غرام بديل أشرف داري المحتمل في الأهلي؟



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقترب المدافع المغربي الدولي بصفوف الأهلي أشرف داري من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل غيابه على فترات بالموسم الماضي بسبب الإصابة.

موقع نسمة التونسي أشار عبر تقرير له يوم أمس السبت إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد وضعت المدافع التونسي الدولي بصفوف نادي شاختار دونيتسك الأوكراني علاء غرام على قائمتها لتعويض أشرف داري حال رحيله.

الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري خلال الانتقالات الصيفية للموسم الماضي 2024/25 قادمًا من صفوف ستاد بريست 29 الفرنسي ولكنه لم يظهر سوى بـ 19 مباراة لتصبح فرص استمراره صعبة.

علاء غرام، البديل المحتمل حال رحيل أشرف داري، بحسب التقرير التونسي، هو لاعب دولي في بلاده يبلغ من العمر 23 عاماً وكان الظهور الأول له مع منتخب تونس الأول بمعسكر مارس 2023 بعدما تدرج بصفوف الفئات السنية للمنتخب التونسي.

اللاعب بدأ مسيرته بنادي الصفاقسي التونسي إذ تم تصعيده للفريق الأول في موسم 2018/19 وهو لم يكمل عامه الـ 18 بعد ليستمر معه حتى الموسم الماضي حين خاض أول تجربة احترافية له خارج تونس من بوابة نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

غرام الذي تبلغ قيمته التسويقية بحسب منصة ترانسفير ماركت 1.5 مليون يورو خاض بقميص الصفاقسي 98 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا، فيما خاض بقميص ناديه الأوكراني 13 مباراة لم يسجل أو يصنع المدافع الدولي خلالها أي هدف.

اللاعب التونسي الدولي يجيد كذلك اللعب في مركز الظهير الأيسر إذ سبق و رشحه أنيس بوجلبان لاعب الأهلي الأسبق للانضمام للقلعة الحمراء وتعويض رحيل مواطنهما علي معلول.

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