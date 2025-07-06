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"زيزو كان بيمثل قبل القمة".. مصطفى يونس يكشف كواليس مثيرة عن توقعيه للأهلى

01:34 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    زيزو
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    ميسي ضد زيزو
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    زيزو
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كتب_نهى خورشيد:

فجّر مصطفى يونس، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، كواليس جديدة بشأن توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، للنادي الأهلي.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية:"زيزو إدّعى الإصابة وسقط في مباراة القمة من أجل الخروج، لأنه كان قد وقّع للأهلي".

وأضاف: "زيزو هو أهم وأفضل لاعب في مصر حالياً، ومن حق الأهلي أن يتفاوض معه ويضمه، ولكن أنا اتربيت واتعلمت إن القوام الأساسي للأحمر لازم يكون من أبناء الناد".

وتابع يونس: "اللاعيبة دلوقتي مش بيفكروا في الشعار.. بيفكروا في الفلوس، وكل لاعب من حقه يدور على مصلحته".

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أحمد سيد زيزو مصطفى يونس الأهلي الزمالك
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