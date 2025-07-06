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الزمالك يكشف عن هوية مدربه الجديد لفريق السيدات

12:15 ص الأحد 06 يوليه 2025

علي السعيد

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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الزمالك رسمياً تعيين علي السعيد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم النسائية، خلفًا للمدرب محمد عزت الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته الفنية.

وأكد بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، أن اختيار علي السعيد جاء بعد التنسيق الكامل مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وأشار حامد إلى أنه تم عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للاتفاق على خطة العمل للفترة المقبلة، إذ يمتلك علي السعيد خبرات تدريبية سابقة في عدد من الأندية المحلية أبرزها دلفي والترام.

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علي السعيد مدرب سيدات الزمالك
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