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الزمالك يعلن عودة نجمه في اليد قبل الموسم الجديد

12:05 ص الأحد 06 يوليو 2025

الزمالك يعلن عودة نجمه في اليد قبل الموسم الجديد

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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تعاقده رسمياً مع بيجاد مروان، لاعب نادي سبورتنج، ليعود من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء استعدادًا للموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية تواجد الكابتن هشام نصر، نائب رئيس النادي، والكابتن حسن يسري، رئيس جهاز اليد، داخل نادي سبورتنج من أجل إنهاء التفاصيل الرسمية للصفقة، والحصول على الاستغناء وتوقيع العقود بشكل نهائي مع اللاعب.

ويُعد بيجاد مروان، لاعب الدائرة، من الأسماء التي تألقت مع الزمالك في البطولات الإفريقية الأخيرة، إذ سبق له تمثيل الفريق في كأس الكؤوس والبطولة الإفريقية.

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الزمالك حسين لبيب بيجاد مروان نادي سبورتنج
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