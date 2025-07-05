الموعد حُسم.. تفاصيل الموسم الاستثنائي من الدوري المصري الممتاز

كتب - نهى خورشيد

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026 يوم 20 يوليو الجاري، وذلك بعد منح الأندية مهلة حتى 18 يونيو الماضي لتقديم مقترحاتهم بشأن لائحة الموسم الجديد.

وبحسب بيان الرابطة، تقرر إلغاء الهبوط في الموسم الجاري، على أن يهبط 4 أندية ويصعد 3 بداية من الموسم القادم، مع إقامة المسابقة من دور واحد بمشاركة 21 فريقاً.

كما وافقت الأندية بالإجماع على انطلاق الموسم الجديد في 15 أغسطس وحتى نهاية مايو 2026 المقبل.

والجديد بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توج بلقب النسخة الماضية بعد احتلاله الصدارة برصيد 58 نقطة.