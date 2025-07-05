عرض أوروبي وآخر عربي.. إبراهيم عادل يرفض ترك بيراميدز لهذا السبب

كتب - مراسل مصراوي:

تلقى نادي بيراميدز عدد من العروض لضم إبراهيم عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن نادي الجزيرة الإماراتي يرغب في ضم إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن إبراهيم تلقى أيضًا عرضا من نادي لوجانو السويسري، وعرض آخر من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

وأوضح المصدر أن إبراهيم عادل لا يميل الى الأندية الثلاث، حيث يطمح في وصول عرض من ناد يشارك في الدوريات الأوروبية الكبري.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب حصل على وعد من بيراميدز بالرحيل إذا وصل عرض كبير من ناحية القيمة المالية.

واختتم المصدر أن إبراهيم غير متحمس ويفضل البقاء في بيراميدز عن الموافقة عن العروض المقدمة له حاليا.