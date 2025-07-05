القباني : لم أفضح أسرار الزمالك وتعرضت لحملة ممنهجة

كتب - نهى خورشيد

عبّر وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن استيائه مما وصفه بالحملة الممنهجة ضده.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية:"هناك حملة ضدي، وأنا لا أريد أن أعرف من وراء ذلك، ولكن البعض يقول أنني أفشيت أسرار النادي وهذا غير صحيح".

وأضاف: "أنا لم أفشي أسرار النادي، ولم أخطئ في أي شخص، أنا فقط قمت بتوضيح بعض الأشياء، ولم أتحدث عن عيوب النادي، وأشدت بـ أحمد سليمان وهشام نصر، وقلت أنهم تعاونوا معنا لعبور المرحلة".

وتابع :"هل عندما أتحدث عن معاقبة 2 لاعيبة بسبب التليفون.. أو أن الزمالك وفر 15 مليون في ظروف صعبة.. وعقوبة دونجا.. هل تلك الأمور تسئ إلى نادي الزمالك؟".

واختتم قائلاً: "لم أخرج أسرار نادي الزمالك ويجب أن يكون هناك شفافية، والجميع يعرف ما حدث في أزمة دونجا أو السعيد أو أحمد حمدي، ولكن كان هناك معلومات مغلوطة، ومن حقنا نطلع نقول ونحفظ حق النادي، وقولت أن النادي تكفل بسفر حمدي.. وقولت أنني أرسلت له صورة الشيك.. هل هذا يضر النادي؟.. أنا فقط وضحت الصورة ليس إلا".