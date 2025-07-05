ابراهيم صلاح يعلق عبر مصراوي علي قرار اعتزال شيكابالا ويوجه له رسالة

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث ابراهيم صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن اعتزال محمود عبدالرازق شيكابالا، ورأيه في تعليق حذائه الكروي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال ابراهيم صلاح عن رايه في اعتزال شيكابالا:" قرار الاعتزال ده دايما بيخص الشخص نفسه، لانه بيشوف هل هو قادر يكمل ولا الموضوع بالنسباله انتهي، وأكيد شيكابالا حس انه الموضوع منتهي بالنسباله".

وتابع:" كل جمهور الزمالك وبعتبر نفسي واحد منهم وانا كمان لعبت معاه كنا بنتمني نشوفه في الزمالك ولابس التيشرت الابيض، كلنا بنحب نشوف فريق الزمالك ووسطهم شيكابالا لكن هي دي سنة الحياه".

وواصل:" شيكابالا قرر يخرج من الباب الكبير، زي اللاعيبه الكبيرة، وهو اسطورة من اساطير نادي الزمالك.

ووجه ابراهيم صلاح عبر مصراوي رسالة لشيكابالا:" بتمنالك التوفيق في خطوتك اللي جايه، وانا عارف انك هتجح لانك نجم كبير، وعايز اقول ان جمهور الزمالك كله بيحبك".