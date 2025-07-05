الشيشيني لمصراوي: شيكابالا ساهم في زيادة شعبية الزمالك وهذه نصيحتي له

كتب- محمد عبدالهادي:

في تصريحات خاصة لمصراوي، تحدث سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق عن رأيه في اعتزال شيكابالا ونصيحته له في الفترة القادمة بعد تعليق حذاءه.

وقال الشيشيني عن اعتزال شيكابالا:" طبعا شيكابالا من الأساطير اللي أثروا بشكل كبير جدا في نادي الزمالك، وله قاعدة جماهيرية ضخمة جدا من المشجعين".

وواصل:" شيكابالا ضمن الأساطير اللذين ساهموا في زيادة شعبية الزمالك علي مدار السنوات الماضية، وعلي المستوي الاخلاقي فهو لاعب محترم ومهذب جدا، وعلي المستوي الفني فهو لاعب كبير ولكن هذه كرة القدم.

وواصل:" هي دي سنة الحياة انك بتبعد عن الحاجه اللي بتحبها وكلنا مرينا بالموقف ده".

ووطه الشيشيني نصيحة لشيكابالا عبر مصراوي:" حابب أقوله ركز وشوف انت عايز إيه، هل حابب تدخل في مجال التدريب ولا الإدارة او التحليل، لازم تبقي محدد طريق تمشي فيه".

واختتم:" علي المستوي الشخصي انا بحبه، وبتمناله التوفيق في المرحله الجايه ويكون من افضل الناس في مجاله اللي جاي".