هشام يكن لمصراوي: موهبة شيكابالا لا تقل عن ميسي ورونالدو والظروف ظلمته

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، رأيه في قرار اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مشيرًا إلى أن قائد الفريق كان يمكنه الاستمرار لموسم إضافي، لكن الظروف المحيطة بالنادي لم تكن مناسبة لذلك.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "من وجهة نظري، شيكابالا كان ممكن يدينا سنة كمان، لكن ظروف النادي الحالية صعبة، وممكن تكون سببًا في اتخاذه القرار".

وتابع:" في نفس الوقت، التوقيت مناسب، لأنه لسه متوج ببطولة كأس مصر، والجمهور كان سعيد بإنهاء مشواره وهو حامل للقب، ومحدش يضمن اللي ممكن يحصل بعد كده".

وواصل نجم الزمالك السابق: "كل نجم بيعمل بصمة بيخلق جماهير، وشيكابالا زوّد شعبية الزمالك، وكان من أبرز اللاعبين اللي صنعوا طفرة داخل النادي، رغم إنه اتعرض لظروف صعبة في مسيرته ما بين محاولات الاحتراف ومشاكل خارج الملعب".

وأشار يكن إلى أن شيكابالا لم يستثمر موهبته كما يجب، وقال: "هو موهبة فذة، لا تقل عن ميسي ورونالدو من حيث المهارة، لكنه ما استغلش نجوميته بالشكل الأمثل، ولو كان استمر في الاحتراف كان زمانه لحد النهاردة في أوروبا، لكنه كان عصبي الذهن ودمه حر، وده أثر عليه في مشواره".

ووجّه يكن رسالة مؤثرة إلى قائد الزمالك، قال فيها: "أنت عملت اللي عليك وزيادة، والناس كلها بتحبك، والجماهير متعلقة بيك، وأتمنى يكون ليك دور في الفترة الجاية".

واختتم بنصيحة حول مستقبله بعد الاعتزال: "تمهل جيدًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن المستقبل، وإن كنت تنوي الاتجاه للتحليل، فلازم تدرس المجال كويس علشان تتميز فيه".