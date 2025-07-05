"نقل للمستشفى".. تعرض والد إبراهيم فايق لأزمة صحية مفاجئة

كتب - يوسف محمد:

تعرض والد الإعلامي إبراهيم فايق لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏اللهم أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ".

وأضاف: "ألف سلامة عليك يا أبويا، ربنا يحفظك ويخليك ليا وأسألكم الدعاء".

ويتواجد إبراهيم فايق حاليا في قناة "إم بي سي مصر"، حيث يقدم برنامج الكورة مع فايق، بالإضافة إلى ظهوره في تقديم الاستوديو التحليلي للمباريات التي يتم نقلها عبر هذه القناة.

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