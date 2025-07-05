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"نقل للمستشفى".. تعرض والد إبراهيم فايق لأزمة صحية مفاجئة

08:32 م السبت 05 يوليه 2025
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    الإعلامي إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق خلال تواجده للاستماع إلى أقوله في أزمة الحكم محمد عادل
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    إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط
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    لحظة رش إبراهيم فايق بالمياه 1_Easy-Resize.com
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    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق
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كتب - يوسف محمد:

تعرض والد الإعلامي إبراهيم فايق لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏اللهم أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ".

وأضاف: "ألف سلامة عليك يا أبويا، ربنا يحفظك ويخليك ليا وأسألكم الدعاء".

ويتواجد إبراهيم فايق حاليا في قناة "إم بي سي مصر"، حيث يقدم برنامج الكورة مع فايق، بالإضافة إلى ظهوره في تقديم الاستوديو التحليلي للمباريات التي يتم نقلها عبر هذه القناة.

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إبراهيم فايق Yfvhidl thdr hg]i إبراهيم فايق ووالده تعرض والد إبراهيم فايق لأزمة صحية إبراهيم فايق مقدم البرامج
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