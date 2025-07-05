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"خطوة متبقية".. الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية

07:41 م السبت 05 يوليه 2025
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    المهدي سليمان
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    المهدي سليمان من مران منتخب مصر
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    إصابة المهدي سليمان
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    شوبير وحمزة والمهدي سليمان
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    ديلي ميل: لماذا ارتدى مهدي سليمان قميص ليفربول؟
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    المهدي سليمان
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    المهدي سليمان في مباراة الذهاب
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    صورة شعار نادي الزمالك
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كتب - مراسل مصراوي:

خطوة أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق المهدي سليمان، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادي الزمالك حصل على توقيع المهدي سليمان، للانضمام إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر: "المدير الفني الجديد للفريق البلجيكي يانيك فيريرا، سيحسم خلال الأيام المقبلة الموقف النهائي الخاص بانضمام الحارس إلى صفوف الفارس الأبيض من عدمه، قبل أن يقوم النادي بتفعيل تعاقده رسميا مع سليمان".

وتابع: "وسيقوم المدرب البلجيكي في الفترة المقبلة، بحسم موقفه أيضًا بشأن ثنائي حراسة المرمى بالفريق محمد عواد ومحمد صبحي، سواء بالاستمرار أو رحيل أحدهما أو تواجد الثنائي في القائمة".

واختتم المصدر تصريحاته: "كل الاحتمالات متاحة من جانب المسؤولين داخل نادي الزمالك، سواء تواجد المهدي سليمان رفقة الثنائي عواد وصبحي، أو التعاقد معه في حال رحيل أحدهما، أو حتى عدم إتمام الصفقة من الأساس".

ويذكر أنه في حال إتمام صفقة انضمام المهدي سليمان إلى الزمالك، سينتقل حارس المرمى إلى الفارس الأبيض في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

والجدير بالكر أن مصدر كان قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الفارس الأبيض أنهى اتفاقه مع مهاجم فريق فاركو أحمد شريف، للانتقال إلى الفريق بعقد لمدة 5 سنوات.

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