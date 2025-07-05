كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي من الانتقال لصفوف الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الراية القطرية، عبر تقرير صادر عنها اليوم السبت، إلى أن وسام أبو علي من المقرر أن يحسم مسؤولو الريان صفقة ضمه خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي.

ويرغب مسؤولو نادي الريان، بحسب التقرير ذاته، في انتظام اللاعب الفلسطيني الدولي بمعسكر الفريق التحضيري الخارجي للموسم المقبل.

وتواجد أحد ممثلي نادي الريان في القاهرة خلال الساعات الماضية، بحسب الصحيفة ذاتها؛ للتفاوض المباشر وإنهاء الصفقة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة بالدوري القطري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا بشكل رسمي تمسكه باستمرار المهاجم الفلسطيني بصفوفه وسام أبو علي رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي حينها إلى أن رئيس مجلس إدارته بجانب المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي قد عقدوا اجتماعاً وقرروا عدم التفريط في اللاعب وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده بالمرحلة المقبلة.

النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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