كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، نادي الهلال السعودي على الأداء الذي ظهر به خلال منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية، واصفًا إياه بـ "المشرف".

ونشرت الصحفة الرسمية لمرتضى منصور عبر منصة فيسبوك اليوم السبت:"تهنئة خاصة وتقدير واحترام لفريق الهلال السعودي على أدائه المشرف أمس أمام الفريق البرازيلي في مبارتهما التي فاز فيها الفريق البرازيلي 1/2 بصعوبة بالغة ماهذا الفريق العربي السعودي العملاق الذي أبهر العالم بأدائه الممتع الرائع لأول مرة أعرف معنى كلمة الأداء المشرف".

ووجه رئيس الزمالك السابق رسالة لجماهير النادي السعودي في ختام تدوينته جاءت:"لاتحزنوا ياجماهير الهلال ولا ياجماهير الشقيقة السعودية فريقكم شرف كل العرب".

وكان فريق الهلال قد ودع منافسات النسخة الجارية من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على يد نظيره فلومينينسي البرازيلي من دور ربع النهائي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

الهلال كان قد استهل مشواره بالبطولة التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو الجاري بالتعادل أمام ريال مدريد الإسباني ثم أمام ريد بول سالزبورج النمساوي قبل الفوز على نظيره باتشوكا في ختام دور المجموعات والتأهل وصيفًا ليلتقي بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 ويفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

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