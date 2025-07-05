بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم أشرف داري مع الأهلي؟

تربط تقارير صحفية اسم المدافع المغربي بصفوف الأهلي أشرف داري بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقع نسمة التونسي ذكر عبر تقرير له اليوم السبت أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد وضعت المدافع التونسي الدولي بصفوف نادي شاختار دونيتسك الأوكراني علاء غرام لتعويض أشرف داري حال رحيله، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري خلال الانتقالات الصيفية للموسم الماضي 2024/25 قادمًا من صفوف ستاد بريست 29 الفرنسي ولكنه غاب لأكثر من فترة خلال الموسم بسبب تكرر إصاباته.

ولم يخض داري صاحب الـ 26 عامًا بقميص الأهلي سوى 19 مباراة حصل خلالها على 3 بطاقات صفراوات.

المدافع المغربي الدولي شارك بقميص الأهلي بـ 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا بواقع 540 دقيقة لعب، كما شارك في 9 مباريات ببطولة الدوري حصل خلالهن على بطاقتين صفراوتين، بينما شارك بـ 3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية بواقع 242 دقيقة لعب حصل خلالها على بطاقة صفراء، بجانب مشاركة مع الأهلي لدقائق معدودة خلال مباراة العين الإماراتي في كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وحصل اللاعب مع الأهلي على لقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بجانب بطولة الدوري.

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