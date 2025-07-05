"بديل محتمل لأشرف داري".. الأهلي يخطط لصفقة أجنبية جديدة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تحديد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن بديل محتمل لرحيل المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع نسمة التونسي عبر تقرير له اليوم السبت أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد وضعت المدافع التونسي الدولي بصفوف نادي شاختار دونيتسك الأوكراني علاء غرام لتعويض أشرف داري حال رحيله.

علاء غرام صاحب الـ 23 عامًا كان قد انضم لصفوف شاختار دونيتسك قادمًا من الصفاقسي التونسي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 24/55.

علاء غرام كان قدر تدرج بصفوف الفئات السنية المختلفة لمنتخب تونس قبل أن يتواجد لأول مرة بمعسكر المنتخب الأول في مارس 2023 إذ شارك بقميص بلاده بـ 6 مباريات.

وشارك اللاعب بقميص فريقه الأوكراني خلال الموسم الماضي بـ 13 مباراة بواقع 786 دقيقة لعب حصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة وأخرى تحولت لحمراء.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع أشرف داري خلال الانتقالات الصيفية للموسم الماضي 2024/25 قادمًا من صفوف ستاد بريست 29 الفرنسي.

وشارك المدافع المغربي الدولي بقميص الأهلي بـ 19 مباراة.

الأهلي كان قد عززّ صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع كل من محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من صفوف طرابزون سبور التركي، محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري، أحمد سيد "زيزو" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، حارس المرمى محمد سيحا قادماً من المقاولون العرب.

واستعاد كذلك لاعب الوسط المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته لصفوف الخلود السعودي بجانب استعارة المدافع أحمد رمضان "بيكهام" قادمًا من سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.



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