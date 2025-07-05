أثار أحمد الخضري، رئيس تحرير مجلة نادي الزمالك السابق، الجدل بخصوص صفقة جديدة يعتزم النادي الأهلي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الخضري عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"ولعيب زملكاوي كمان في الأهلي.. شكل الحكاية بقت إدمان".

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مطلع فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع أحمد سيد "زيزو" بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وارتبط اسم النادي الأهلي كذلك بالاهتمام بثنائي فريق الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد السيد لاعب خط الوسط الشاب.

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