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مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل ومواعيد 3 وديات للأهلي في تونس

02:02 م السبت 05 يوليه 2025
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (8) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو
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    الأهلي ضد بورتو
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    لاعبو الأهلي وبورتو بعد المباراة
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي و إنترميامي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر موعد المباريات الودية الثلاث التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو خلال معسكره في دولة تونس.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن الأهلي سيستهل ودياته في معسكره بتونس بمواجهة نظيره اتحاد قسطنطينية الجزائري يوم 21 يوليو، ثم سيلتقي بفريق الترجي يوم 25 من الشهر ذاته قبل أن يختتم معسكره بودية يوم 28 أمام نظيره النجم الساحلي بمناسبة مرور 100 عاماً على تأسيس النادي التونسي.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الإسباني ريبيرو قد منح اللاعبين إجازة سلبية من التدريبات لمدة 18 يومًا بعد انتهاء مشوارهم بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

وودع فريق الأهلي منافسات النسخة الحالية من كأس العالم للأندية بعد نهاية دور المجموعات بعدما تذيّل مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث.

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