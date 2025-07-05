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5 صور لزوجة ياسر إبراهيم وأولاده في المصيف

01:40 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أبناء ياسر إبراهيم (2)
  • عرض 5 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم (2)
  • عرض 5 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم
  • عرض 5 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم (1)
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نشرت "أسماء ياسر" زوجة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورا لها رفقة أبناءها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية.

وحصل ياسر إبراهيم على فترة راحة سلبية لمدة 18 يوما، بعد انتهاء مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية، وتوديع البطولة من دور المجموعات.

ويقيم الأهلي معسكرا في مدينة طبرقة التونسية، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، ويخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال المعسكر.

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زوجة ياسر إبراهيم أبناء ياسر إبراهيم زوجة ياسر إبراهيم في المصيف
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