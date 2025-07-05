أثرت في مسيرته.. قصة تعارف شيكابالا وزوجته

كتب - هند عواد:

"كلمتُ السيدة حرمه، وبكيت أمامها كأنني ابنها. أشكرها على تنظيم حياتِه وترتيبها، فهي سيدة على قدرٍ عالٍ من الاحترام".. هكذا تحدث ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن زوجة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض.

في عام 2017، احتفل شيكابالا بخطبته لفتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية تُدعى سارة، حيث جمعتهما الصدفة خلال حفل زفاف أحد أصدقائه. ومنذ النظرة الأولى، قرر "الأباتشي" الزواج بها. وفي أغسطس 2018، احتفلا بزفافهما، ورُزقا بطفلين هما "آدم" و"نوح".

منذ دخول سارة حياة شيكابالا، تغيّر سلوك قائد الزمالك، فأصبح أكثر هدوءًا، وظهر ذلك في غرفة ملابس الفريق، حسبما تحدث أكثر من لاعب عن دوره القيادي وتأثيره الإيجابي عليهم.

وروى شيكابالا تفاصيل تعارفه على سارة وزواجه منها، وقال في أحد اللقاءات المتلفزة: "تعرفت على سارة بالصدفة، هي كانت تعيش في كندا ولا تأتي إلى مصر إلا كل ثلاث أو أربع سنوات. جاءت لزيارة صديقها في مصر، الذي كان يخطط للزواج من صديقتها، وكنت الشخص المتاح لأخذها من المطار، لكنني اشترطت أن أرى صورتها أولًا. قلت لهم: سأحضرها وسأتزوجها. وبعد أن قابلتها لأول مرة، لم أتحدث طوال الرحلة، ولم تكن تعرف من أكون".

وأضاف: "عندما وصلنا، لاحظت سارة أن الناس ترغب في التقاط الصور معي، فسألتني: من أنت؟ وبعد ذلك عرفت أنني لاعب كرة قدم. وخلال نفس الأسبوع، أخبرتها برغبتي في الزواج منها. طلبت من سارة أن تزور أسوان قبل الزواج، لتتعرف على عائلتي وتعيش الأجواء هناك، خاصة أنني كنت حريصًا على الحصول على موافقة عائلتي على هذا الزواج".