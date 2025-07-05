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بالتزامن مع إعلان مدرب الزمالك.. منشور غامض من تركي آل الشيخ

11:17 ص السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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كتبت-هند عواد:

نشر تركي آل الشيخ رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتزامن مع إعلان مدرب الزمالك الجديد.

وأعلن الزمالك تعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وظهر البلجيكي في مقطع الفيديو الخاص بالإعلان، يرتدي زيا حربيا.

وشارك تركي آل الشيخ متابعيه صورة للفنان عادل إمام من فيلم "رسالة إلى الوالي"، وهو يرتدي زي حربي مشابه لما ظهر به فيريرا، وعلق مازحا: "حرفوش ابن برقوق الراكب دار".

ربطت العديد من الجماهير في التعليقات، بين منشور تركي آل الشيخ وإعلان مدرب الزمالك الجديد.

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تركي آل الشيخ يانيك فيريرا مدرب الزمالك منشور غامض من تركي آل الشيخ
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