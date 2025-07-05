لاعب الأهلي السابق يعرض خدماته على أندية الدوري الممتاز



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عرض ناشيء الأهلي السابق ومدافع نادي القناة الحالي، محمود إبراهيم الشهير بـ "ميشو عمارة" خدماته على أندية الدوري الممتاز.

نادي القناة الذي ينشط به اللاعب صاحب الـ 27 عامًا كان قد أنهى الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز السادس ليتخلف عن اللحاق بالمتأهلين للدوري الممتاز في الموسم المقبل 2025/26.

وكتب اللاعب عبر حسابه بمنصة فيسبوك مساء يوم أمس الجمعة:"فعلت ما بوسعي أمام الله وأمام ضميري 6 مواسم أخذت بكل الأسباب أني العب دوري ممتاز لكن ربنا أمرنا بالسعي ليس النتيجه لأنه أعلم بما هو خير لنا لكن أنا لسا فيها وربنا هييسرها بتوقيته هو".

وأضاف ناشيء الأهلي السابق:"أتعرض عليا الكثير و كنت بحاجة ليها ولكن قررت أني أجازف و أخد الـ(Risk) بدل المرة مرة واتنين وكواليس كثيرة من أجل تحقيق هدف من أهدافي و أحلامي ( الدوري الممتاز ) وهي ديه الكورة مش شرط أن ١+١=2 بالعكس ممكن تكون النتيجه سلبية كمان يمكن أول مرة أوضح حاجة زي كده بس والحمدلله ربنا يقوينا و نفضل نسعى تاني و مليون و أكيد هيعوضنا بالخير و الكلام ده على ثقة ويقين في الله".

وأتم اللاعب الذي سبق وانضم لمنتخب مصر للمحليين:"شكرًا لكل واحد كلمته و مردش و اللي حاول يساعد و اللي سمع و طنش كلنا أسباب في الأول و الأخر مش أكتر بكرة ننجح و ننور و هلعب ممتاز و أكتر إن شاء الله السي ڤي كامل في أول كومنت على مدار الـ٦ مواسم الماضية".

وكان اللاعب قد تدرج بصفوف ناشئين الأهلي وتم تصعيده أكثر من مرة للتدرب بصفوف الفريق الأول قبل أن يرحل خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2019/2020 لصفوف المصرية للاتصالات ومنه انضم بعد ثلاثة مواسم لصفوف نادي القناة.

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