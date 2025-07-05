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وسام أبو علي سيغادر؟.. أحمد شوبير يثير الجدل بتغريدة "مفاجآت" في الـ 6 صباحًا

07:01 ص السبت 05 يوليه 2025
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    وسام أبو علي يقضي إجازته في أمريكا (1)
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    وسام أبو علي يقضي إجازته في أمريكا (2)
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    هدف وسام أبو علي
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    هدف وسام أبو علي في بورتو
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    وسام أبو علي
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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    وسام ابو علي
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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    إمام عاشور (1)
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شارك الإعلامي الرياضي أحمد تغريدة مثيرة للجدل في السادسة من صباح اليوم 5 يوليو.

وكتب أحمد شوبير على حسابه الخاص بموقع "إكس": "مفاجآت بالجملة في الأيام القليلة القادمة".

وعلق متابعي أحمد شوبير على تويتر، "وسام أبو علي هيمشي"، وأضاف آخر: "ربنا يستر علي ديانج و إمام عشور عشان وسام وداري طلعين"، وعلق آخر: "بلاش مصطفى محمد فلسطين مليانه لعيبة كورة نجيب احتياجات النادي من فلسطين وكده نضمن لعيبة بجودة عالية ومش محسوبة أجنبيه"


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أحمد شوبير وسام أبوعلي إمام عاشور ديانج الأهلي أخبار الأهلي اليوم الأهلي الآن
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