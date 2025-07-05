شارك الإعلامي الرياضي أحمد تغريدة مثيرة للجدل في السادسة من صباح اليوم 5 يوليو.

وكتب أحمد شوبير على حسابه الخاص بموقع "إكس": "مفاجآت بالجملة في الأيام القليلة القادمة".

وعلق متابعي أحمد شوبير على تويتر، "وسام أبو علي هيمشي"، وأضاف آخر: "ربنا يستر علي ديانج و إمام عشور عشان وسام وداري طلعين"، وعلق آخر: "بلاش مصطفى محمد فلسطين مليانه لعيبة كورة نجيب احتياجات النادي من فلسطين وكده نضمن لعيبة بجودة عالية ومش محسوبة أجنبيه"





