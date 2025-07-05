3 مواقف غامضة لوسام أبو علي.. هل اقترب رحيله عن الأهلي؟

يحيط الغموض النجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي خلال الفترة الماضية خاصة بعد تألقه رفقة فريقه بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

وسام أبو علي افتتح التسجيل للأهلي في البطولة بالمباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات حين سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) قبل استبداله للإصابة من المباراة التي انتهت بالتعادل برباعية لكل فريق أمام بورتو البرتغالي.

وارتبط اسم اللاعب صاحب الـ 26 عاماً بأكثر من عرض سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو منطقة الخليج.

وأشار مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي يوم أمس الجمعة إلى أن هناك عرض من نادِ قطري قد وصل للنادي الأهلي لشراء وسام أبو علي بمقابل 6 مليون دولار وقد يصل إلى 7 ملايين خلال التفاوض بين الطرفين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وبالتزامن مع ذلك أثار وسام أبو علي الغموض بأكثر من موقف نستعرض منهم ثلاثة:

1) حذف الشعار ثم إعادته

أثار المهاجم الفلسطيني الجدل بحذف كلمة "الأهلى" وشعار النادي من حسابه الشخصي على إنستغرام قبل إعادتها مرة أخرى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2) ستوري غامض

شارك وسام أبو علي صورته رفقة الفلسطيني ميشيل تيرمانيني لاعب الوكرة القطري، من أحد المطارات عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" والتي أشار خلالها لحساب المهاجم الفلسطيني آدم كايد الذي ارتبط اسمه بالقدوم للدوري المصري موجهًا له رسالة:""أراك قريبًا".

3) رسالة غامضة بالتزامن مع بيان الأهلي

نشر الأهلي بياناً رسميًا في وقت سابق يعلن خلاله التمسك باستمرار وسام أبو علي مع الفريق لتنشر أحد الصفحات على منصة فيسبوك صورة لوسام أبو علي بقميص الأهلي ليفسرها الجمهور بأنها موافقة منه على الاستمرار مع الفريق إلا أن المهاجم الفلسطيني نشر على حسابه بمنصة انستجرام بخاصية "القصص القصيرة" ما يفيد بعدم امتلاكه أي حساب شخصي سوى حسابه على انستجرام.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

3 مكاسب للهلال السعودي من مشاركة بكأس العالم للأندية رغم وداعه

أول تعليق من أحمد شوبير بعد خروج الهلال السعودي من بطولة كأس العالم للأندية