كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
23:00

بروسيا دورتموند

كأس العالم للأندية

بالميراس

0 0
04:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
19:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

02:00 ص السبت 05 يوليو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعب تشيلسي (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
  • عرض 17 صورة
    بالميراس ضد بوتافوجو
  • عرض 17 صورة
    بالميراس يتأهل لربع نهائي كأس العالم
  • عرض 17 صورة
    بالميراس و بوتافوجو
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 17 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وبتافوجو (1)
  • عرض 17 صورة
    لاعبي باريس سان جيرمان
  • عرض 17 صورة
    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (5)
  • عرض 17 صورة
    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (1)
  • عرض 17 صورة
    ريال مدريد وسالزبورج (1)
  • عرض 17 صورة
    مباراة ريال مدريد وسالزبورج (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
  • عرض 17 صورة
    ريال مدريد ويوفنتوس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي اليوم السبت الموافق 5 يوليو.

ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونخ الألماني ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس العالم للأندية.

وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كالتالي:

بالميراس ضد تشيلسي - 4:00 صباحا - منصة DAZN

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ - 7:00 مساء - القناة الناقلة: إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند - 11:00 مساء - منصة DAZN

اقرأ أيضًا:

بعد وداع البطولة.. لاعب الهلال يتصدر قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد هزيمة الهلال أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات ربع نهائي كأس العالم للاندية كأس العالم للأندية مواعيد مباريات كأس العالم للأندية تشيلسي ضد بالميراس باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصر وقطر تكثفان المساعي بعد رد حماس على مقترح التهدئة في غزة
هدنة 60 يوما وتبادل شامل.. تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس