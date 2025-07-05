مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
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القاهرة - مصراوي
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية في دور ربع النهائي اليوم السبت الموافق 5 يوليو.
ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونخ الألماني ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس العالم للأندية.
وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم للأندية كالتالي:
بالميراس ضد تشيلسي - 4:00 صباحا - منصة DAZN
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ - 7:00 مساء - القناة الناقلة: إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن
ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند - 11:00 مساء - منصة DAZN
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