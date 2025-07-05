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ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة غامضة من وسام أبو علي.. ولاعب الزمالك يظهر مع لاعبي الأهلي

01:15 ص السبت 05 يوليه 2025
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    ستوري أمير عزمي مجاهد
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    ستوري أشرف داري
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    ستوري حمزة المثلوثي
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    ستوري خالد عبدالفتاح
  • عرض 12 صورة
    ستوري مرموش
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    ستوري باسم مرسي
  • عرض 12 صورة
    ستوري ميدو
  • عرض 12 صورة
    ستوري مصطفى شوبير
  • عرض 12 صورة
    ستوري وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    ستوري مصطفى شوبير حارس الأهلي
  • عرض 12 صورة
    ستوري ناصر ماهر
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نعى النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش نجم ليفربول الراحل جوتا الذي رحلّ في حادث سير، فيما ودع أحمد حسام "ميدو" قائد الزمالك شيكابالا بعد اعتزال الأخير الكرة بصورة معه.

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك متابعيه صورة تجمعه بمدافع نيس الفرنسي محمد عبدالمنعم، فيما شارك باسم مرسي جانب من تدريباته في صالة الحديد، بينما نشر اللاعب التونسي السابق بصفوف الزمالك حمزة المثلوثي رسالة وداع لشيكابالا بعد اعتزال الأخير الكرة وكذلك ناصر ماهر ودع شيكابالا بصورة تجمعهما.

ونشر مهاجم الأهلي وسام أبو علي صورة غامضة له من المطار وأشار خلالها لمواطنه الفلسطيني أدم كايد بقوله:"أراك قريبًا" في ظل مايتردد عن اقتراب الأخير من الانضمام للزمالك.

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي متابعيه جانبًا من استمتاعه بإجازته الصيفية، بينما شارك المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف داري جانبًا من تدريباته خلال فترة التوقف، فيما شارك لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح متابعيه صورة تجمعه بحارس مرمى الزمالك محمد صبحي والإعلامي ووكيل اللاعبين عبدالرحمن مجدي ومدافع منتخب مصر ونيس الحالي والأهلي السابق محمد عبدالمنعم.

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