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حكاية بطولة شارك فيها شيكابالا ضد الأهلي قبل أكثر من 25 عاما

08:00 ص السبت 05 يوليو 2025

شيكابالا ضد الأهلي قبل أكثر من 25 عاما

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كتبت-هند عواد:

قبل أكثر من 25 عاما، بدأت رحلة محمود شيكابالا مع الزمالك، عندما انضم إلى ناشئي القلعة البيضاء عن طريق الصدفة، أثناء ذهابه مع أحد أصدقائه إلى مران الأبيض، ليوقع في اليوم نفسه على عقود انضمامه للفريق.

وخلال وجود شيكابالا في ناشئين الزمالك، خاض بطولة ضد النادي الأهلي وكان أفضل لاعب بها، وفقا لما رواه صديقه ولاعب الأهلي السابق محمود رمضان.

وقال محمود رمضان في تصريحات خاصة لمصراوي: "شيكابالا صديقي منذ الطفولة، كنا معا في مدرسة الكرة قبل انضمامه للزمالك وانضمامي للأهلي، ولعبنا ضد بعضنا البعض في بطولة ونحن في عمر 10 سنوات".

وأضاف: "كانت هذه البطولة في النادي الأهلي، وكان معنا محمد رمضان، وأحمد سمير فرج وأحمد رؤوف، والأهلي والزمالك وصلا إلى النهائي وفزنا بنتيجة 3-0".

واختتم محمود رمضان: "أحمد سمير أحرز هدفين وأنا هدف، وكان أحمد سمير هداف البطولة، وشيكابالا كان أفضل لاعب في البطولة من الزمالك وأنا من الأهلي".

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شيكابالا الزمالك الأهلي
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