كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، إن المدير الفني السابق لفريقه أيمن الرمادي كان يريد مشاركة أحمد السيد "زيزو" أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأضاف القباني خلال حلوله ضيفًا بفضائية DMC، مساء اليوم الجمعة:"الرمادي كان يريد بالفعل مشاركة زيزو في النهائي ولكنني والمجلس رفضنا لأن الجماهير قد تهاجم زيزو خلال المباراة".

وأتم مدير الكرة السابق بنادي الزمالك تصريحاته بقوله:"اللاعب وافق بعد حديث مع أيمن الرمادي ولكن بشرط الحماية ولكنه كان لايريد المشاركة".

وكان الزمالك قد توّج بلقب كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز بعدما فاز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يعلن النادي الأهلي في اليوم التالي التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده.

يذكر أن الفترة التي سبقت نهائي كأس مصر شهدت توتر العلاقة بين زيزو وجماهير الزمالك ومجلس إدارة النادي على خلفية رفضه تمديد التعاقد وتداول أنباء حول توقيعه للأهلي.

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